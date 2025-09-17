Säubrennerkirmes Gratis-Weinprobe für Wittlicher Prominenz – warum? Ursula Bartz 17.09.2025, 14:00 Uhr

i Zur Säubrennerweinprobe sind unter anderem Politiker und Behördenvertreter eingeladen – hier ein Archivbild aus dem Jahr 2015. Archivfoto Trierischer Volksfreund/Nora John

Wie lassen sich die Kosten bei der Säubrennerkirmes senken? Das fragt ein Ur-Wittlicher und stellt die kostenfreie Weinprobe am Montag zur Debatte. Was sagt die Stadtverwaltung dazu?

Wittlich. Die Sau wie der Wein gehören zur Säubrennerkirmes dazu wie das Riesenrad und der Rummel. Seit vielen Jahren Bestandteil des Programms ist auch die Säubrennerweinprobe am Kirmesmontag. Und die ruft nun einen Kritiker auf den Plan. Weinprobe zur Säubrennerkirmes in Wittlich: Warum kein Eintritt?







