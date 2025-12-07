Glühwein und Punsch schmecken auch bei Nieselregen

Die Weihnachtsmänner der Ortsvereine des Leienkauler Benefiz-Weihnachtsmarkts waren gut gerüstet und konnten sich trotzt Nieselregen über viel Besucher freuen. Ein Höhepunkt der Veranstaltung war ein Brillantfeuerwerk.
Lesezeit 1 Minute
Auf den himmlischen Segen von oben, der sich auch heuer als hartnäckiger Nieselregen offenbarte, hätten die gastgebenden Benefiz-Weihnachtsmänner der Ortsvereine gerne verzichtet. Vorsichtshalber hatten sie sich aber wegen dessen Vorhersage vorab auf dem Weihnachtsmarktgelände mit schützenden Zeltdächern ausgerüstet.