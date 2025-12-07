Weihnachtsmarkt in Leinkaul Glühwein und Punsch schmecken auch bei Nieselregen Thomas Esser 07.12.2025, 12:00 Uhr

i Der herrlich duftende Glühwein und Punsch schmeckte den zahlreichen Besuchern des Leienkauler Weihnachtsmarktes auch bei Nieselregen. Thomas Esser

Die Weihnachtsmänner der Ortsvereine des Leienkauler Benefiz-Weihnachtsmarkts waren gut gerüstet und konnten sich trotzt Nieselregen über viel Besucher freuen. Ein Höhepunkt der Veranstaltung war ein Brillantfeuerwerk.

Auf den himmlischen Segen von oben, der sich auch heuer als hartnäckiger Nieselregen offenbarte, hätten die gastgebenden Benefiz-Weihnachtsmänner der Ortsvereine gerne verzichtet. Vorsichtshalber hatten sie sich aber wegen dessen Vorhersage vorab auf dem Weihnachtsmarktgelände mit schützenden Zeltdächern ausgerüstet.







