Die Reihe der Orgelmatineen in Cochem geht weiter. Am Samstag gibt der Zeller Regionalkantor Johannes Trümpler ein Konzert in der Martinskirche. Dabei stehen Glockenspiel und Orgelklänge im Fokus.

Unter dem Titel „Carillon und Campanella“ gastiert der Musiker Johannes Trümpler bei der nächsten Orgelmatinee am Samstag, 26. Juli, um 11 Uhr in der Cochemer Kirche St. Martin. Trümpler, Regionalkantor aus Zell, spielt musikalisch und technisch höchst anspruchsvolle Orgelstücke rings um das Thema „Glockenspiel und Glocke“. Das teilt Marion Oswald, Kirchenmusikerin aus Cochem, mit, die die Orgelmatineen im Juli und August in Cochem organisiert. Spätromantische und moderne Komponisten stehen auf dem Programm: Franz Liszts sanftes „Ave Maria – Die Glocken von Rom“, Maurice Duruflés „Fuge über ein Stundenspiel der Kathedrale von Soissons“, Sigfrid Karg-Elerts fast wahnwitziges „Rondo alla Campanella“ verlangen vom Organisten eine unglaubliche Technik. Mit „Carillon Orléanais“ von Henri Nibelle beschließt Trümpler die Matinée.

Johannes Trümpler stammt aus dem Saarland. Er absolvierte 2005 sein Kirchenmusikdiplom in Köln. Konzertexamen in Orgel und Klavierstudium rundeten seine Studien ab. Neun Jahre lang war er Organist in Maria Laach, wo er neben seinen liturgischen Aufgaben eine Orgel-Konzertreihe mit Organisten von internationalem Ruhm begründete. Im Jahr 2015 wurde er Organist an der Dresdener Hofkirche, unterrichtete Liturgisches Orgelspiel an den Hochschulen Dresden und Leipzig und war Referent für Kirchenmusik des Bistums Dresden-Meißen. Zuletzt ist er Dekanatsmusiker in Schwerte gewesen, bevor er im vorigen Jahr das Amt des Regionalkantors in Zell antrat.

Trümpler gewann bereits mehrere Preise bei internationalen Wettbewerben. Er konzertiert im In- und Ausland. Bisherige Auftritte führten ihn außerdem nach Frankreich, Belgien, Norwegen, Österreich, die Schweiz, die Slowakei, die USA ebenso wie nach Russland und Venezuela.

Der Eintritt zur Orgelmatinee ist frei. Ein Beitrag zur Unterstützung der Kirchenmusik ist willkommen.

Infos und Kontakt: marion.oswald@bistum-trier.de