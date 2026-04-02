Nach Kirchturmbrand Glocken aus Ahrtal läuten bald in Peterswald Dieter Junker 02.04.2026, 06:00 Uhr

i Noch ist auf dem Baugerüst am Turm Kirche in Peterswald, den ein Brand schwer beschädigt hatte, nichts los. Doch in absehbarer Zeit soll der Wiederaufbau beginnen. Birgit Pielen

Weithin sichtbar brannte im Oktober der Turmhelm der katholischen Kirche in Peterswald ab. Schon bald soll der Wiederaufbau beginnen. Eine historisch besonders wertvolle Glocke kehrt auch zurück – ihre einstigen Mitstreiterinnen hingegen nicht.

Anfang Oktober vergangenen Jahres zerstörte ein Großbrand den Turmhelm der Kirche St. Peter und Paul in Peterswald, das Kirchenschiff wurde durch das Löschwasser stark in Mitleidenschaft gezogen. Doch nun steht der Wiederaufbau des Kirchturms ebenso wie die Innenrenovierung an.







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