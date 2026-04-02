Weithin sichtbar brannte im Oktober der Turmhelm der katholischen Kirche in Peterswald ab. Schon bald soll der Wiederaufbau beginnen. Eine historisch besonders wertvolle Glocke kehrt auch zurück – ihre einstigen Mitstreiterinnen hingegen nicht.
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Anfang Oktober vergangenen Jahres zerstörte ein Großbrand den Turmhelm der Kirche St. Peter und Paul in Peterswald, das Kirchenschiff wurde durch das Löschwasser stark in Mitleidenschaft gezogen. Doch nun steht der Wiederaufbau des Kirchturms ebenso wie die Innenrenovierung an.