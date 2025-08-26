Tattoos und Glasknochen – passt das zusammen? Ja, sagt Betroffenenbeirätin Siri Gottschling. Sie erklärt, worauf Menschen mit OI achten sollten und warum ein Tattoo ein Ausdruck von Selbstbestimmung und Stärke sein kann.

Joshua Drieling ließ sich im Tattooatelier von Denise Bartlett in Kaisersesch großflächig einen Drachen auf seinen Rücken stechen. Er ist 18-Jahre alt, lebt seit jeher mit Glasknochen. In dem Kontext stellt sich die naive Frage: Ist das eigentlich gefährlich? Siri Gottschling, Stellvertreterin von der Deutschen Gesellschaft für Osteogenesis imperfecta (Glasknochen) Betroffene, kann hier aufklären.

Siri Gottschling lebt mit ihrem Mann und mehreren Katzen in Köln. Sie ist selbst stark von Glasknochen betroffen, hat drei Tätowierungen und nach eigener Aussage seien mehr in Planung. Daher ist die Betroffenenbeirätin des Selbsthilfevereins die ideale Ansprechpartnerin zu unserer Fragestellung.

Ja, natürlich. Ich kann ihnen leider keine repräsentative Umfrage präsentieren, aber ich vermute, dass es sich prozentual ähnlich zur Durchschnittsbevölkerung verhält.

2. Gibt es bei Dinge, die man beachten sollte, wenn man sich tätowieren lässt?

Das hängt ein wenig von der Stelle ab, an der man sich tätowieren lässt. Eine bequeme Lagerung – sei es eine Liege, ein spezieller Stuhl oder der eigene Rollstuhl – ist auf jeden Fall wichtig, damit man sich einigermaßen entspannen kann. Je nachdem, wie stark die Glasknochen ausgeprägt sind, sollte sich die Person, die das Tattoo sticht, nicht zu sehr auf den Körperteil stützen, der tätowiert wird.

Falls eine Umlagerung während des Prozesses nötig ist, um andere Stellen zu erreichen, sollte der Körperteil nicht einfach ungefragt vom Tätowierenden „genommen“ und umgelagert werden. Besser ist es, wenn dies nach Absprache von dem Menschen mit Glasknochen selbst vorgenommen wird. Ruckartige und plötzliche Bewegungen sollten generell vermieden werden. Ich würde raten, diese Punkte alle vor der Tätowierung abzusprechen. Das gibt Sicherheit für beide Seiten.

3. Naiv gefragt, wie gefährlich sind Tätowierungen für Menschen mit Glasknochen?

Wenn man die Punkte aus Frage zwei beachtet, stellen Tätowierungen für Menschen mit Glasknochen keine besondere Gefahr dar.

4. Welche Bedeutung können Tattoos für Menschen mit Glasknochen haben?

Viele von uns haben sehr viele negative Erlebnisse seit frühester Kindheit mit unseren Körpern gehabt. Frakturen, Operation, schmerzhafte Physiotherapie und oftmals auch das Gefühl, dass man nicht die Macht über den eigenen Körper hat. Eine Tätowierung kann deshalb eine seltene Möglichkeit sein, die Kontrolle über den eigenen Körper zu haben, mit dem eigenen Körper etwas auszudrücken, was nichts mit den Glasknochen zu tun hat.

Auch die Symbolik einer Tätowierung kann für Menschen mit Glasknochen sehr hilfreich sein, so wie bei dem jungen Mann, den Sie interviewt haben – mit seinem Drachen – der für ihn Stärke bedeutet. Auf meinem rechten Unterarm steht „Löwenherz“. Aber es muss natürlich nicht immer so eine tiefgründige Bedeutung haben. Auch für uns kann es einfach „nur“ ästhetische Gründe haben, sich für eine Tätowierung zu entscheiden.

5. Was würden sie jungen Menschen empfehlen, die sich mit dem Gedanken beschäftigen, ein Tattoo stechen zu lassen?

Tatsächlich das, was ich jedem jungen Menschen raten würde! Such dir jemanden für deine Tätowierung aus, der oder die gute Arbeit leistet! Die Chemie zwischen euch sollte stimmen und auf deine Wünsche und Bedürfnisse muss eingegangen werden. Geh in ein Tattoo-Studio, das auf Hygiene achtet. Wenn du von dem Tattoo-Studio doch nicht zu hundert Prozent überzeugt bist, dann geh wieder und such dir ein anderes!

Ein Tattoo ist schnell gestochen, aber sehr schwer wieder zu entfernen. Lass dir das Motiv stechen, von dem du überzeugt bist, es muss nur dir gefallen! Wenn du gerne eine Tätowierung haben möchtest, weil das Motiv für dich eine Bedeutung hat, oder weil du es einfach nur schön findest, dann go for it! Es ist dein Körper und du darfst damit machen, was du willst!