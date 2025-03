Der Glasfaserausbau in Cochem verzögert sich. Mit den Arbeiten in der Kernstadt wurde noch nicht begonnen und die obere Endert soll jetzt komplett außen vor bleiben.

Die obere Endertstraße soll kein schnelles Internet bekommen. Das ist das Fazit der Bürgerversammlung, bei der ein Vertreter des Telekommunikationsunternehmens Glasfaser plus jüngst die Anwesenden über den Fortschritt des Glasfaserausbaus in Cochem informierte. Betroffen von dem Nichtausbau sind die rund 37 Häuser oberhalb des Campingplatzes.

Bernd Schuwerack (SPD), Erster Beigeordneter sowie Anwohner der Endertstraße, hat kein Verständnis für die Entscheidung. Er verweist auf ein Leerrohr, das bereits vom Campingplatz an aufwärts verlegt worden sei und das man nutzen könne. Das hatte Schuwerack dem Vertreter auch schon in der Stadtratssitzung nahegelegt. „Aber gekümmert haben Sie sich nicht“, sagt Schuwerack.

Der Mitarbeiter weicht konkreten Fragen aus, verweist hingegen auf die höheren Kosten für sein Unternehmen. Um wie viel Mehrkosten es sich handelt, gibt er jedoch nicht bekannt. „Wir wollen keine weißen Flecken in der Stadt, deshalb wäre es schon interessant zu erfahren, von welcher Summe wir hier reden“, betont Schmitz. Die Antwort bleibt der Telekommunikationsmitarbeiter den Stadtvätern allerdings schuldig.

Innenstadt ist erst nach Saisonschluss dran

Erst kürzlich hat derselbe Mitarbeiter in einer Stadtratssitzung, an der er teilgenommen hat, bestätigt, dass zuerst die Innenstadt mit Glasfaseranschlüssen versorgt würde, um vor Beginn der Tourismussaison mit den Arbeiten fertig zu sein. Doch da die Saison jetzt schon in den Startlöchern steht, mit dem Glasfaserausbau aber bislang noch gar nicht begonnen wurde, wurde der Plan geändert.

Die Innenstadt wird nun, laut Aussagen des Mitarbeiters, als Letzte mit schnellem Internet versorgt. Mit den Arbeiten in der restlichen Kernstadt sowie in Sehl soll aber schon Ende des Monats begonnen werden. „Ich traue dem Baubeginn noch nicht“, gibt Stadtbürgermeister Walter Schmitz zu bedenken.