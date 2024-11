Glasfaserausbau in Ulmen sorgt für Verunsicherung: Zwei Ausbauunternehmen im Wettstreit

Gute Erfahrungen verzeichnet die Verbandsgemeinde Ulmen bisher in Sachen Glasfaserausbau. Das beauftragte Telekommunikationsunternehmen Westconnect will nicht nur die "Rosinenstücke" in der Maarstadt erschließen, sondern auch unattraktivere Stadtteile und kleinere Ortschaften. Sollten jetzt weitere Unternehmen mitmischen, könnte es jedoch zum Rückzug des Anbieters kommen. Auf Kosten der Kommunen.