Schnelles Internet für Cochem Glasfaser Plus baut doch Netz in Sehl und Cond aus Ulrike Platten-Wirtz 27.03.2026, 11:00 Uhr

i Auch in der Kreisstadt Cochem sollen alle Haushalte mit schnellem Internet versorgt werden. Sina Schuldt/dpa. picture alliance/dpa

Schnelles Internet ist eines der viel diskutierten Themen im Cochemer Stadtrat. Nachdem sich sowohl die Deutsche Glasfaser als auch die Glasfaser Plus in den Stadtteilen Sehl und Cond zurückgezogen haben, gibt es jetzt einen Hoffnungsschimmer.

Allen Unkenrufen zum Trotz gibt es nun doch Hoffnung für die Cochemer Stadtteile Sehl und Cond in Bezug auf schnelles Internet. Nachdem vor allem in Cond zuerst sowohl die Deutsche Glasfaser als auch die Glasfaser Plus Interesse am Ausbau gezeigt hatten, zogen am Ende beide Bewerber ihre Angebote, die Stadtteile mit schnellem Internet zu versorgen, zurück.







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