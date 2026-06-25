Römerspektakel Kinheim Gladiatoren und Römergruppen – Kinheim feiert Römererbe 25.06.2026, 10:54 Uhr

i Ortsbürgermeister Christian Franzen präsentiert die Sucellus-Replik in der Touristinformation. Clemes Beckmann

Vor 50 Jahren wurde in Kinheim-Kindel eine circa 2000 Jahre alte Statue des Sucellus gefunden. Er gilt als Gott des Weines und der Winzer. Ein großes Römerspektakel erinnert an seine Geschichte.

An der Mosel gibt es ein geflügeltes Wort: Wer in der Erde buddelt, stößt auf die römische Geschichte. Siedlungen, Kelteranlagen, Villen, Münzen, Grabmale und anderes mehr. Als 1976 im Kinheimer Ortsteil Kindel im Rahmen der Flurbereinigung der Boden ausgehoben wurde, stießen die Arbeiter auf einen steinernen Torso – eine Figur mit Kopf, aber ohne Gesicht.







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