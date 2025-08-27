Die digitale Infrastruktur im Landkreis wird weiter ausgebaut. Das Projekt wird von Bund und Land gefördert. Der Anteil für den Kreis und die vier VGs wird mit drei statt knapp sechs Millionen Euro sogar kostengünstiger als erwartet.

Der Ausbau der digitalen Infrastruktur geht weiter. Nun steht der Gigabit-Ausbau im Kreis Cochem-Zell an. Die Mitglieder des Werk- und des Kreisausschusses stimmten bereits mit klaren Mehrheiten der Vergabe an mehrere Anbieter zu, endgültig entscheiden wird der Kreistag aber erst am 8. September. Das Vorhaben wird zu 90 Prozent von Bund und Land gefördert, die restlichen zehn Prozent der Kosten tragen der Kreis und die vier Verbandsgemeinden zu je einem Fünftel.

„Wir haben bereits eine gute und solide Grundversorgung wie auch bei den Ausbauprojekten der Breitbandnacherschließung sowie der Erschließung der Industrie- und Gewerbegebiete. Nun geht es um die voraussichtlich finale Ausbaustufe in unserem Kreis“, unterstrich Landrätin Anke Beilstein im Kreisausschuss. Hierzu hatte der Kreis bereits einen Vertrag mit den Verbandsgemeinden Kaisersesch, Cochem, Zell und Ulmen über eine Zusammenarbeit beim Gigabit-Ausbau abgeschlossen. Es handelt sich insgesamt um ein Ausbauvolumen von rund 8200 Adresspunkten mit einer erforderlichen Tiefbaulänge von etwa 450 Kilometer und einer kalkulierten Wirtschaftlichkeitslücke von circa 58 Millionen Euro.

Landkreis bildet vier Gebietslose

Der Bund bewilligte für diesen digitalen Ausbau im Kreis Cochem-Zell eine Zuwendung von 34,8 Millionen Euro, das Land Rheinland-Pfalz sagte dem Kreis zudem eine Zuwendung in Höhe von 17,4 Millionen Euro zu. Damit würde der kommunale Anteil von Kreis und Verbandsgemeinden bei 5,8 Millionen Euro liegen. Aufgrund dieser Förderzusagen wurde der Ausbau ausgeschrieben und dazu vier Gebietslose gebildet. „Eifel Nord“ mit der Verbandsgemeinde Kaisersesch, „Eifel West“ mit der Verbandsgemeinde Ulmen, „Mosel“ mit den Verbandsgemeinden Zell und Cochem sowie „Hunsrück“ mit den Hunsrückbereichen der Verbandsgemeinden Zell und Cochem.

Nach Vorlage der Angebote zeigt sich nun, dass der Ausbau offenbar deutlich günstiger werden dürfte. Alle vier Lose ergeben eine Gesamtwirtschaftlichkeitslücke von etwa 30,7 Millionen Euro, wodurch sich die Fördersummen von Bund und Land zwar entsprechend verringern. Für den Kreis und die vier Verbandsgemeinden würden danach aber nur noch jeweils 613.000 Euro, also insgesamt rund drei Millionen Euro verbleiben und damit doch deutlich weniger als die ursprünglich kalkulierten 5,8 Millionen Euro.

„Das ist durchaus erfreulich und es zeichnet sich ab, dass dieser Gigabit-Ausbau günstiger wird als zunächst gedacht“, freute sich Landrätin Anke Beilstein im Kreisausschuss. Sie hofft, dass bis Ende 2028 der Ausbau dann abgeschlossen sein wird und die 30 Millionen Euro an Kosten nicht doch noch überschritten werden. „Aber bis dahin gibt es noch einige Unwägbarkeiten, wir werden es sehen“, sagt die Landrätin.