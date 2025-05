Weniger internetaffine Zugreisende in Cochem und Umgebung können wieder aufatmen: Erst vor einer Woche hat der Fahrkartenschalter im Cochemer Bahnhof zugemacht, doch schon bald soll der personenbediente Verkauf von Fahrscheinen am Schalter hier wiederaufgenommen werden. Zwar nicht, wie bisher, von der Deutschen Bahn (DB), sondern von Transdev, dem zweitgrößten Eisenbahnunternehmen in Deutschland. Die Reisezentren der DB werden dann in Fahrgastzentren umbenannt. Die alten Standorte sollen größtenteils erhalten werden. Der genaue Zeitpunkt, an dem das vom Bahnkonkurrenten Transdev betriebene neue Fahrgastzentrum im Cochemer Bahnhof öffnet, steht zurzeit allerdings noch nicht fest.

In einer Pressemitteilung des Zweckverbands Schienenpersonennahverkehr (SPNV) Rheinland-Pfalz Nord heißt es jedoch, dass Transdev die Vertriebsstellen in den Bahnhöfen im nördlichen Rheinland-Pfalz übernimmt. In dem neu eröffneten Fahrgastzentrum wird es dann auch in Cochem wieder möglich sein, Tickets sowohl für den Nah- als auch für den Fernverkehr personenbedient am Schalter zu kaufen.

Es gibt auch neue Fahrkartenautomaten

In den Bahnhöfen Bullay, Boppard und Wittlich sei der personenbediente Verkauf inzwischen schon wieder aufgenommen worden. Auch hier war es laut Pressemitteilung des SPNV-Nord wegen der Umstellung zu vorübergehenden Schließungen der Verkaufsstellen gekommen. An den Standorten Trier, Andernach, Bad Neuenahr und Gerolstein werden die neuen Fahrgastzentren spätestens Ende Juni öffnen, heißt es weiter. Der Eröffnungstermin für das Fahrgastzentrum in Cochem steht noch aus.

Hintergrund der Schließungen ist laut Pressemitteilung ein Wechsel des Vertriebsdienstleisters. Bis Ende August werden durch die neue Auftragsvergabe auch 150 auch neue Fahrausweisautomaten sowie 40 Fahrausweisentwerter von Transdev in Betrieb genommen.