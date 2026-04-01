Der Buchsbaumpfad zwischen Müden und Karden gilt als einer der schönsten Wanderwege an der Mosel. Doch der Zünsler hat alle Büsche kahl gefressen. Wie die Gemeinde nun versucht, den Weg zu retten.
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Seit 20 Jahren wird an Palmsonntag, dem Sonntag vor Ostern, auf dem Buchsbaumweg zwischen Karden und Müden gewandert. In diesem Jahr ist die traditionelle Wanderung allerdings ausgefallen. Der Grund: Der Buchsbaumzünsler hat zugeschlagen. Schon vor einem Jahr hat unsere Zeitung über den starken Befall mit Zünslerraupen berichtet.