Schädling hat zugeschlagen Gibt es noch Rettung für Buchsbaumpfad in Müden? Ulrike Platten-Wirtz 01.04.2026, 18:27 Uhr

i Die Buchsbäume sind zwar kahlgefressen, doch den Pfad haben die "Alten alten Herren" aus Müden wiederhergerichtet. Franz Oberhausen

Der Buchsbaumpfad zwischen Müden und Karden gilt als einer der schönsten Wanderwege an der Mosel. Doch der Zünsler hat alle Büsche kahl gefressen. Wie die Gemeinde nun versucht, den Weg zu retten.

Seit 20 Jahren wird an Palmsonntag, dem Sonntag vor Ostern, auf dem Buchsbaumweg zwischen Karden und Müden gewandert. In diesem Jahr ist die traditionelle Wanderung allerdings ausgefallen. Der Grund: Der Buchsbaumzünsler hat zugeschlagen. Schon vor einem Jahr hat unsere Zeitung über den starken Befall mit Zünslerraupen berichtet.







Artikel teilen

Artikel teilen