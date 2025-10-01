Nach Havarie in Treis-Karden Gibt es immer mehr Schiffsunfälle auf der Mosel? 01.10.2025, 07:30 Uhr

i Auch in Eller ist im vorigen Jahr ein Schiff havariert. Ulrike Platten-Wirtz

Schon wieder ist jüngst zu einer Havarie zwischen einem Fahrgastschiff und der Moselbrücke in Treis-Karden gekommen. Unsere Zeitung nachgefragt, ob Unfälle dieser Art auf der Mosel häufiger vorkommen als früher und was die möglichen Ursachen sind.

Erst Anfang Juli ist ein Hotelschiff an einen Pfeiler der Moselbrücke zwischen den Ortschaften Treis und Karden gekracht, vergangene Woche ein zweites. Passiert ist glücklicherweise nicht viel. „Lediglich die Aufbauten auf dem Oberdeck sind zu Schaden gekommen und das Deck wurde für die Passagiere gesperrt“, erklärt ein Sprecher der Wasserschutzpolizei Koblenz.







