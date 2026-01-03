Erlebnis-Shopping: Gewerbeverein Gerolstein will den Einzelhandel stärken
Gewerbevereine strengen sich an. Wie wollen sie die Bevölkerung für lokales Einkaufen sensibilisieren und die „Sichtbarkeit“ ihrer Einzelhändler erhöhen? Wir haben nachgefragt – zunächst in Gerolstein.
Crossmediale Kampagnen laufen unübersehbar in Gerolstein. Werbetafeln mit Herz „Schön, dass Du da bist“, fröhliche Social-Media-Beiträge, Werbung in Zeitung und Radio, Schaufenster, festlich geschmückte Einkaufsstraßen haben zu einem „recht guten Weihnachtsgeschäft mit tollen Erlebnissen und schönen Begegnungen geführt“, stellt die Vorsitzende des Gerolsteiner Gewerbevereins Gero-Team, Ines Weber, fest.