Erlebnis-Shopping Gewerbeverein Gerolstein will den Einzelhandel stärken 03.01.2026, 14:00 Uhr

i Mit Elan ins neue Jahr geht in Gerolstein der Gewerbeverein Gero-Team: Vorsitzende Ines Weber zeigt sich gut vorbereitet auf schwierige Zeiten und will die Aufenthaltsqualität in Gerolstein erhöhen. Clara Zins-Grohé

Gewerbevereine strengen sich an. Wie wollen sie die Bevölkerung für lokales Einkaufen sensibilisieren und die „Sichtbarkeit“ ihrer Einzelhändler erhöhen? Wir haben nachgefragt – zunächst in Gerolstein.

Crossmediale Kampagnen laufen unübersehbar in Gerolstein. Werbetafeln mit Herz „Schön, dass Du da bist“, fröhliche Social-Media-Beiträge, Werbung in Zeitung und Radio, Schaufenster, festlich geschmückte Einkaufsstraßen haben zu einem „recht guten Weihnachtsgeschäft mit tollen Erlebnissen und schönen Begegnungen geführt“, stellt die Vorsitzende des Gerolsteiner Gewerbevereins Gero-Team, Ines Weber, fest.







