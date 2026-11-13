Neubau nahe Zell vor Prüfung Gewerbegebiet in Löffelscheid: Wie kommt die Idee an? Winfried Simon 13.11.2026, 13:00 Uhr

i In vielen Ortsgemeinden gibt es Gewerbegebiete. In der VG Zell gibt es Pläne für ein interkommunale Gewerbeflächen in Peterswald-Löffelscheid. Winfried Simon. RZ

In Löffelscheid steht ein interkommunales Gewerbegebiet zur Diskussion. Eine städtebauliche Voruntersuchung beginnt – Landwirte und Anwohner sind alarmiert. Was würde das für Landschaft und Zukunft der Region bedeuten?

Die Verbandsgemeinde Zell beabsichtigt, ein interkommunales Gewerbegebiet auszuweisen. Sie ließ bereits mehrere Standorte untersuchen. Dabei hat sich eine etwa 30 Hektar große Fläche in der Gemarkung Löffelscheid herauskristallisiert. Das entspricht etwa 43 Fußballfeldern.







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