In Löffelscheid steht ein interkommunales Gewerbegebiet zur Diskussion. Eine städtebauliche Voruntersuchung beginnt – Landwirte und Anwohner sind alarmiert. Was würde das für Landschaft und Zukunft der Region bedeuten?
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Die Verbandsgemeinde Zell beabsichtigt, ein interkommunales Gewerbegebiet auszuweisen. Sie ließ bereits mehrere Standorte untersuchen. Dabei hat sich eine etwa 30 Hektar große Fläche in der Gemarkung Löffelscheid herauskristallisiert. Das entspricht etwa 43 Fußballfeldern.