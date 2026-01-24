Land will Tempo
Gewerbegebiet bei Osann-Monzel und Platten machbar
Staatssekretär Daniel Stich (Zweiter von links) überreicht in Osann-Monzel die Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie für die zügige Entwicklung von Gewerbeflächen an Manuel Follmann (Dritter von links), Bürgermeister der Verbandsgemeinde Wittlich-Land, Armin Kohnz (links), Ortsbürgermeister von Osann-Monzel, sowie Jürgen Jacoby (rechts), Ortsbürgermeister von Platten.
TV/Christian Moeris

Die Planungen für ein großflächiges Gewerbegebiet an der Mosel haben begonnen. Das Areal könnte innerhalb von nur drei Jahren entwickelt werden – sofern das vor Ort gewünscht wird.

Lesezeit 3 Minuten
Osann-Monzel/Platten. Für die zügige Entwicklung neuer Gewerbeflächen hat das Land Rheinland-Pfalz auch Flächen in Bernkastel-Wittlich an der Mosel in den Blick genommen. Seit Juli 2025 hatte das Ministerium des Innern und für Sport in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau insgesamt 13 Standorte in Rheinland-Pfalz untersucht.

