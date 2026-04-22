Um die 3 Promille, extreme Gewalt und rassistische Ausfälle: Ein 37-Jähriger aus Bad Bertrich sorgt gleich mehrfach für Eskalationen. Sein Fall ist jetzt vor dem Amtsgericht Cochem verhandelt worden.
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Seit 2005 zieht sich eine lange Reihe von Straftaten durch das Leben von Wladimir L. (Name geändert). Diebstahl. Beleidigung. Körperverletzung. Hausfriedensbruch. Vergewaltigung. Der 37-Jährige, der aktuell in Bad Bertrich lebt, musste sich nun wegen massiver Gewalt gegen Zeller Polizeibeamte vor dem Amtsgericht Cochem verantworten.