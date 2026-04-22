Nach Angriff auf Polizisten
Gewalttäter aus Bad Bertrich ist vorerst auf freiem Fuß
Wladimir L. ist vorerst auf freiem Fuß. Ein Justizbeamter nimmt ihm nach dem Strafverfahren am Amtsgericht Cochem die Handschell
Wladimir L. ist vorerst auf freiem Fuß. Ein Justizbeamter nimmt ihm nach dem Strafverfahren am Amtsgericht Cochem die Handschellen ab.
Birgit Pielen

Um die 3 Promille, extreme Gewalt und rassistische Ausfälle: Ein 37-Jähriger aus Bad Bertrich sorgt gleich mehrfach für Eskalationen. Sein Fall ist jetzt vor dem Amtsgericht Cochem verhandelt worden.

Lesezeit 3 Minuten
Seit 2005 zieht sich eine lange Reihe von Straftaten durch das Leben von Wladimir L. (Name geändert). Diebstahl. Beleidigung. Körperverletzung. Hausfriedensbruch. Vergewaltigung. Der 37-Jährige, der aktuell in Bad Bertrich lebt, musste sich nun wegen massiver Gewalt gegen Zeller Polizeibeamte vor dem Amtsgericht Cochem verantworten.

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellJustiz

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