Gewalt kommt nicht in die Brötchentüte in Cochem-Zell

Wer bis zum 10. Dezember in den Filialen der Bäckerei Müsch Brötchen kauft, erhält eine Tüte mit der Botschaft: „Gewalt kommt nicht in die Tüte.“ Die Cochemer Soroptimistinnen haben die Tüten bedrucken lassen. Das steckt dahinter.
Zum Tag gegen Gewalt an Frauen, Dienstag, 25. November, rufen die Cochemer Soroptimistinnen eine Aktion ins Leben: In Kooperation mit der Bäckerei Müsch aus Alflen sowie mit der Unterstützung der Serviceklubs Rotary Club Cochem-Zell, Lions Club Cochem-Mosel und dem Rotaract Club Mittelmosel wurden mehrere Tausend Brötchentüten bedruckt, die ab sofort in allen Filialen der Bäckerei Müsch ausgegeben werden.