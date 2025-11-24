Tag gegen Gewalt an Frauen
Gewalt kommt nicht in die Brötchentüte in Cochem-Zell
Vertreter der Cochemer Serviceklubs Hiltrud Thiel vom Club Soroptimist International (links), Claus Heimes vom Lions-Club (Dritter von links), Melanie Schmidt vom Rotary Club (rechts) übergeben die Tüten an Bäckerin Christine Müsch-Schrörs .
Karin Scheuer

Wer bis zum 10. Dezember in den Filialen der Bäckerei Müsch Brötchen kauft, erhält eine Tüte mit der Botschaft: „Gewalt kommt nicht in die Tüte.“ Die Cochemer Soroptimistinnen haben die Tüten bedrucken lassen. Das steckt dahinter. 

Lesezeit 1 Minute
Zum Tag gegen Gewalt an Frauen, Dienstag, 25. November, rufen die Cochemer Soroptimistinnen eine Aktion ins Leben: In Kooperation mit der Bäckerei Müsch aus Alflen sowie mit der Unterstützung der Serviceklubs Rotary Club Cochem-Zell, Lions Club Cochem-Mosel und dem Rotaract Club Mittelmosel wurden mehrere Tausend Brötchentüten bedruckt, die ab sofort in allen Filialen der Bäckerei Müsch ausgegeben werden.

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellSoziales

Top-News aus der Region