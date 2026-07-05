Eine Abschlussparty auf der Rosenberghütte bei Bernkastel-Kues ist eskaliert, nachdem Einladungen in sozialen Medien die Besucherzahl in die Höhe trieben. Es gab Schlägereien und Verletzte. Was bekannt ist.
Lesezeit 2 Minuten
Die „10er-Abschlussparty“ auf der Rosenberghütte bei Bernkastel-Kues ist schon seit vielen Jahren Tradition. Alljährlich versammeln sich Schüler, die die zehnte Klasse abschließen, im Frühsommer dort, um zu feiern. Aber in diesem Jahr geriet die Feier außer Kontrolle und endete im Chaos.