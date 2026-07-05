300 statt 70 Gäste
Gewalt bei Abschlussfeier: Party an der Mosel eskaliert
Idyllische Kulisse, dramatische Nacht: Der Skywalk bei Bernkastel-Kues bietet einen Blick über die Weinberge, die Mosel und die
Idyllische Kulisse, dramatische Nacht: Der Skywalk bei Bernkastel-Kues bietet einen Blick über die Weinberge, die Mosel und die Burg Landshut und liegt unweit der Rosenberghütte, auf der eine Zehntklässler-Party außer Kontrolle geriet.
TV/Jessica Gronert

Eine Abschlussparty auf der Rosenberghütte bei Bernkastel-Kues ist eskaliert, nachdem Einladungen in sozialen Medien die Besucherzahl in die Höhe trieben. Es gab Schlägereien und Verletzte. Was bekannt ist.

Lesezeit 2 Minuten
Die „10er-Abschlussparty“ auf der Rosenberghütte bei Bernkastel-Kues ist schon seit vielen Jahren Tradition. Alljährlich versammeln sich Schüler, die die zehnte Klasse abschließen, im Frühsommer dort, um zu feiern. Aber in diesem Jahr geriet die Feier außer Kontrolle und endete im Chaos.

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellBlaulicht

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren