300 statt 70 Gäste Gewalt bei Abschlussfeier: Party an der Mosel eskaliert Hans-Peter Linz 05.07.2026, 10:00 Uhr

i Idyllische Kulisse, dramatische Nacht: Der Skywalk bei Bernkastel-Kues bietet einen Blick über die Weinberge, die Mosel und die Burg Landshut und liegt unweit der Rosenberghütte, auf der eine Zehntklässler-Party außer Kontrolle geriet. TV/Jessica Gronert

Eine Abschlussparty auf der Rosenberghütte bei Bernkastel-Kues ist eskaliert, nachdem Einladungen in sozialen Medien die Besucherzahl in die Höhe trieben. Es gab Schlägereien und Verletzte. Was bekannt ist.

Die „10er-Abschlussparty“ auf der Rosenberghütte bei Bernkastel-Kues ist schon seit vielen Jahren Tradition. Alljährlich versammeln sich Schüler, die die zehnte Klasse abschließen, im Frühsommer dort, um zu feiern. Aber in diesem Jahr geriet die Feier außer Kontrolle und endete im Chaos.







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