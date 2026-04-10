Über der Eifel wird es laut Geschwader: Tornado fliegt am Himmel über Büchel 10.04.2026, 12:48 Uhr

i Vom 15. bis zum 17. April (jeweils inklusive) fliegt über dem Eifel-Fliegerhorst der Bundeswehr in Büchel wieder ein Tornado-Kampfflugzeug. Grund sind Manöver, die der Vorbereitung von Leistungsdemos dienen, so das Geschwader. Kevin Rühle/Archiv

Jahrelang war es ruhig am Himmel über Büchel. Doch kommende Woche werden die Menschen rund um den Eifel-Fliegerhorst wieder in einem größeren Umfang Fluglärm zu hören bekommen. Ein Tornado fliegt drei Tage lang Übungsmanöver.

Seit dem Jahr 2022 ist es sehr ruhig um den Fliegerhorst Büchel geworden, denn die Tornados des Taktischen Luftwaffengeschwaders 33 fliegen zurzeit vom Flugplatz Nörvenich aus. Jetzt wird an drei Tagen wieder einmal in der Eifel geflogen. So heißt es in einer Pressemitteilung des Taktischen Luftwaffengeschwaders 33.







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