Über der Eifel wird es laut: Geschwader: Tornado fliegt am Himmel über Büchel
Über der Eifel wird es laut
Geschwader: Tornado fliegt am Himmel über Büchel
Jahrelang war es ruhig am Himmel über Büchel. Doch kommende Woche werden die Menschen rund um den Eifel-Fliegerhorst wieder in einem größeren Umfang Fluglärm zu hören bekommen. Ein Tornado fliegt drei Tage lang Übungsmanöver.
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Seit dem Jahr 2022 ist es sehr ruhig um den Fliegerhorst Büchel geworden, denn die Tornados des Taktischen Luftwaffengeschwaders 33 fliegen zurzeit vom Flugplatz Nörvenich aus. Jetzt wird an drei Tagen wieder einmal in der Eifel geflogen. So heißt es in einer Pressemitteilung des Taktischen Luftwaffengeschwaders 33.