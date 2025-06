Wittlich. Was ist wahr, was falsch? In Wittlich machen mal wieder Gerüchte die Runde – nicht zum ersten Mal geht es dabei um das geplante Cityhotel. Und die Gerüchteküche dazu brodelt zurzeit so stark, dass die Gerüchte aus den blubbernden Töpfen an die Decke spritzen: Das mit dem Hotel würde nichts mehr. Es würde nie mehr gebaut. Und die im Durchführungsvertrag zwischen Stadt und Investor vereinbarte Frist zur Umsetzung des Projektes sei abgelaufen, erzählt man sich dort ebenfalls.

Wenn das stimmen würde, dann wäre die Umsetzung dieses Großprojekts, das Investoren am Standort Wittlich planen, zumindest gefährdet. Aber ist es wirklich so oder handelt es sich dabei nur um wilde Spekulation? In unserem Faktencheck gehen wir der Sache auf den Grund.

Cityhotel in Wittlich: Um das Großprojekt ranken sich Gerüchte

Wir erkundigen uns zunächst mal bei der Stadtverwaltung. Dort müsste ja bekannt geworden sein, wenn dem Großprojekt das Aus drohen würde oder die Pläne zwischenzeitlich beerdigt worden wären. Aber ist dem wirklich so?

Die Antwort der Stadtverwaltung auf unsere Presseanfrage lautet wie folgt: „Die mit dem Investor vereinbarten Fristen sind noch nicht überschritten.“ Demnach wäre ja alles in bester Ordnung und das Projekt auf einem guten Weg. Auch beim Investor, der Sybac Solar GmbH, haben wir nachgefragt. Die Antwort: „Wir sind sowohl was die Ausführung wie auch die Zeitachse angeht in sehr enger Abstimmung mit der Stadt. Nach unserer Einschätzung ist die Stadt mit der Entwicklung zufrieden“, schreibt die Geschäftsführung und „an Gerüchten beteiligen wir uns nicht“.

Damit wäre das Gerücht ja offenbar aus der Welt geräumt – oder etwa nicht? Unsere Redaktion hat sich den zwischen Stadt und Investor abgeschlossenen Durchführungsvertrag, der sich noch in den Tiefen des digitalen Informationssystems der Stadt findet, dann aber doch noch mal genau angeschaut. Und siehe da: Im Vertrag ist schwarz auf weiß zu lesen: „Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich, spätestens 12 Monate nach Inkrafttreten des vorhabenbezogenen Bebauungsplans einen vollständigen und genehmigungsfähigen Bauantrag für das Vorhaben einzureichen. Die Vorhabenträgerin wird spätestens 12 Monate nach Erteilung der Baugenehmigung mit dem Vorhaben beginnen und es innerhalb von 5 Jahren nach Inkrafttreten des Bebauungsplans fertigstellen.“

Hätte Sybac demnach nicht schon lange einen genehmigungsreifen Bauantrag stellen? Irgendwie passen Vertragsinhalt und Antwort der Stadtverwaltung nicht so ganz zusammen, könnte man meinen. Der Bebauungsplan trat schon im Juni 2023 mit Veröffentlichung im Amtsblatt in Kraft. Seitdem sind 24 Monate vergangen. Hat der Investor zwischenzeitlich einen Bauantrag gestellt? Oder ist da vielleicht doch eine Frist abgelaufen? Und welche rechtlichen Konsequenzen könnte die Stadt eventuell ziehen, wenn eine Frist im Durchführungsvertrag abläuft?

Cityhotel Wittlich: Der Investor überplant das Projekt

Ein weiterer Satz aus dem Antwortschreiben der Stadtverwaltung lässt ebenfalls Zweifel daran aufkommen, dass das Großprojekt – so wie es einst geplant wurde – umgesetzt werden kann: Demnach ist der Investor dabei, „das Projekt zu überplanen“. Bitte was? Ein fertig geplantes und vertraglich abgestimmtes Projekt soll überplant werden? Sobald dies erfolgt sei, so die Verwaltung, würden in der zweiten Jahreshälfte die Ergebnisse in den städtischen Gremien präsentiert und diskutiert. Was soll sich also ändern? Man kann nur spekulieren.

Will Sybac vielleicht gar kein Hotel mehr, sondern ein Wohngebäude mit 40 Eigentumswohnungen bauen? Oder wird es vielleicht ein Campingplatz mitten in der Stadt? Der Investor hält die Spannung dazu, was er mit dem Areal auf dem Kurfürstenplatz in bester Lage vorhat, jedenfalls ziemlich hoch. Demnach ändert sich aber ja auf jeden Fall noch was und sind die Pläne, die der Stadtrat vor Jahren abgesegnet hat, höchst wahrscheinlich doch schon kalter Kaffee. Auch da möchten wir noch mal nachhaken und haben deshalb eine weitere Presseanfrage an die Stadt Wittlich geschickt. Die Antwort dürften viele Wittlicher mit Spannung erwarten. Ein weiterer Bericht folgt.