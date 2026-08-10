690 Jahre Stadtrechte Gerolstein tischt beim Stadtjubiläum Geschichte auf 10.08.2026, 14:00 Uhr

i Der 67-jährige Hans-Hermann Grewe recherchiert in alten Kochbüchern nach Rezepten aus dem 13. Jahrhundert. Zur 690. Jubiläum Verleihung der Stadtrechte Gerolstein möchte der Koch aus Leidenschaft eine Pottage originalgetreu nach kochen. Jürgen Kotz

Was aßen die Menschen vor fast 700 Jahren? Hans-Hermann Grewe hat historische Quellen durchforstet und sich an ein Rezept aus dem 13. Jahrhundert gewagt. Beim Stadtjubiläum in Gerolstein kommt das Ergebnis auf den Tisch.

Das 690-jährige Bestehen der Stadtrechte wird in Gerolstein am Mittwoch, 12. August, gefeiert – dazu sind alle Gerolsteiner Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen. Neben einer historischen Inszenierung und musikalischen Beiträgen erwartet die Besucher im Rondell eine besondere Attraktion.







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