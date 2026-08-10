690 Jahre Stadtrechte
Gerolstein tischt beim Stadtjubiläum Geschichte auf
Der 67-jährige Hans-Hermann Grewe recherchiert in alten Kochbüchern nach Rezepten aus dem 13. Jahrhundert. Zur 690. Jubiläum Ver
Der 67-jährige Hans-Hermann Grewe recherchiert in alten Kochbüchern nach Rezepten aus dem 13. Jahrhundert. Zur 690. Jubiläum Verleihung der Stadtrechte Gerolstein möchte der Koch aus Leidenschaft eine Pottage originalgetreu nach kochen.
Jürgen Kotz

Was aßen die Menschen vor fast 700 Jahren? Hans-Hermann Grewe hat historische Quellen durchforstet und sich an ein Rezept aus dem 13. Jahrhundert gewagt. Beim Stadtjubiläum in Gerolstein kommt das Ergebnis auf den Tisch.

Lesezeit 2 Minuten
Das 690-jährige Bestehen der Stadtrechte wird in Gerolstein am Mittwoch, 12. August, gefeiert – dazu sind alle Gerolsteiner Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen. Neben einer historischen Inszenierung und musikalischen Beiträgen erwartet die Besucher im Rondell eine besondere Attraktion.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellGastronomie
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren