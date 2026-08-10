Gerolstein tischt beim Stadtjubiläum Geschichte auf
Was aßen die Menschen vor fast 700 Jahren? Hans-Hermann Grewe hat historische Quellen durchforstet und sich an ein Rezept aus dem 13. Jahrhundert gewagt. Beim Stadtjubiläum in Gerolstein kommt das Ergebnis auf den Tisch.
Lesezeit 2 Minuten
Das 690-jährige Bestehen der Stadtrechte wird in Gerolstein am Mittwoch, 12. August, gefeiert – dazu sind alle Gerolsteiner Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen. Neben einer historischen Inszenierung und musikalischen Beiträgen erwartet die Besucher im Rondell eine besondere Attraktion.