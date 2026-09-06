Gewerbeverein klärt auf
Gerolstein: Innenstadt mit Auto weiter gut erreichbar
Der Neubau der Hochbrücke prägt zwar das Bild Gerolsteins, die Stadt ist aber weiterhin gut mit dem Auto zu erreichen.
Der Neubau der Hochbrücke prägt zwar das Bild Gerolsteins, die Stadt ist aber weiterhin gut mit dem Auto zu erreichen.
Frank Auffenberg/TV

Die Baustelle an der Hochbrücke ist im Stadtbild präsent, doch die Geschäfte bleiben erreichbar. Das Gero-Team tritt Gerüchten entgegen und richtet einen Appell an die Kunden.

Lesezeit 2 Minuten
G Der Neubau der Gerolsteiner Hochbrücke hält seit März die Brunnenstadt auf Trab. Kaum begann die Einrichtung der Baustelle, mussten sich Autofahrer und Fußgänger schon an neue, teils wöchentlich wechselnde Sperrungen gewöhnen. Eins ist allerdings nicht eingetreten, auch wenn sich hartnäckig das Gerücht hält: der befürchtete Verkehrsinfarkt.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellVerkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren