Gewerbeverein klärt auf Gerolstein: Innenstadt mit Auto weiter gut erreichbar 06.09.2026, 14:00 Uhr

i Der Neubau der Hochbrücke prägt zwar das Bild Gerolsteins, die Stadt ist aber weiterhin gut mit dem Auto zu erreichen. Frank Auffenberg/TV

Die Baustelle an der Hochbrücke ist im Stadtbild präsent, doch die Geschäfte bleiben erreichbar. Das Gero-Team tritt Gerüchten entgegen und richtet einen Appell an die Kunden.

G Der Neubau der Gerolsteiner Hochbrücke hält seit März die Brunnenstadt auf Trab. Kaum begann die Einrichtung der Baustelle, mussten sich Autofahrer und Fußgänger schon an neue, teils wöchentlich wechselnde Sperrungen gewöhnen. Eins ist allerdings nicht eingetreten, auch wenn sich hartnäckig das Gerücht hält: der befürchtete Verkehrsinfarkt.







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