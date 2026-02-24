Die Initiative „Jetzt reden wir“ ist seit sechs Monaten aktiv – und hat in dieser kurzen Zeit viel erreicht, kommentiert Birgit Pielen.
Lesezeit 1 Minute
Im Frühherbst 2025 hat sie sich gegründet, die Initiative „Jetzt reden wir“. Was sie jetzt, nur ein halbes Jahr später, erreicht hat, ist bemerkenswert: zwei Gespräche mit dem rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer (SPD) und Innenminister Michael Ebling (SPD), ein erstes Gespräch mit dem für die Bund-Länder-Zusammenarbeit zuständigen Staatsminister Michael Meister (CDU).