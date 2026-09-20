Auftritt in Kaisersesch Genoveva-Chor entfacht die Grand-Prix-Nostalgie Brigitte Meier 20.09.2026, 13:00 Uhr

i Unter dem Titel „Ein bisschen Grand Prix" sang der Genoveva-Chor Mayen ältere Chansons, die beim Musikwettbewerb erfolgreich waren. Brigitte Meier

Der Genoveva-Chor aus Mayen lud sein Publikum in Kaisersesch dazu ein, in Erinnerungen zu schwelgen – mit Erfolg. Hits wie „L’amour est bleu“, „Nur die Liebe lässt uns leben“ oder „Zwei kleine Italiener“ sorgten für einen Abend voller guter Laune.

Auf einen nostalgischen Ausflug in die Welt der Chansons nahm der Genoveva-Chor Mayen das Publikum auf der Kulturbühne Altes Wasserwerk Kaisersesch mit. Genau genommen in die Zeit, als der Musikwettbewerb Eurovision Song Contest (ESC) noch Grand Prix Eurovision de la Chanson Européenne hieß und vor allem das Lied und nicht die schillerndste Show drumherum im Mittelpunkt stand.







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