Urlaub an der Mosel
Generationenwechsel im Hotel Roussel in Bernkastel
Vom Wein des Vaters bis zum Restaurant des Sohnes: Beim Hotel Roussel an der Mosel hat sich viel getan. Jetzt ist die zweite Generation an der Reihe – greift diese nach dem Stern?
„Unser Hotel Roussel gibt es schon seit 1994 hier in Bernkastel-Kues“, erklärt Thierry Roussel. Das Restaurant im Stadtteil Andel ist klein, aber gemütlich mit dezenten Dekorationselementen eingerichtet.Zum Termin mit unserer Zeitung serviert seine Lebensgefährtin Jane Kölchens Kaffee und handgemachtes Feingebäck – sogenannte „Petits Fours“.