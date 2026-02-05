Urlaub an der Mosel Generationenwechsel im Hotel Roussel in Bernkastel 05.02.2026, 11:37 Uhr

i Thierry Roussel ist seit Januar der neue Inhaber des Hotelbetriebs Roussel in Bernkastel-Kues und gleichzeitig Küchenchef des dortigen Gourmetrestaurants. Seine Lebensgefährtin Jane Kölchens, die seit einigen Jahren das Restaurant leitet, unterstützt ihn. Timea Heising

Vom Wein des Vaters bis zum Restaurant des Sohnes: Beim Hotel Roussel an der Mosel hat sich viel getan. Jetzt ist die zweite Generation an der Reihe – greift diese nach dem Stern?

„Unser Hotel Roussel gibt es schon seit 1994 hier in Bernkastel-Kues“, erklärt Thierry Roussel. Das Restaurant im Stadtteil Andel ist klein, aber gemütlich mit dezenten Dekorationselementen eingerichtet.Zum Termin mit unserer Zeitung serviert seine Lebensgefährtin Jane Kölchens Kaffee und handgemachtes Feingebäck – sogenannte „Petits Fours“.







Artikel teilen

Artikel teilen