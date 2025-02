Flashmob „Sei ein Mensch“ Gemeinsames Singen auf dem Cochemer Marktplatz 15.02.2025, 06:00 Uhr

i Auf dem Marktplatz in Cochem wird am Wochenende gemeinsam gesungen. Kevin Rühle

Gemeinsam fürs Menschsein singen: Das soll am Wochenende bei einem Flashmob auf dem Cochemer Marktplatz passieren.

Unter dem Motto „Sei ein Mensch“ findet am heutigen Samstag, 15. Februar, um 14 Uhr ein gemeinsames Singen für die Menschlichkeit statt. Monika von Landenberg, die Organisatorin, ist auf die Idee gekommen, als sie an einem Glascontainer einen Aufkleber mit den Worten „Sei ein Mensch“ gesehen hat: „Das hat mich so tief berührt, weil es doch das ist, was uns alle ausmacht.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen