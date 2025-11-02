Die Pfarreien in den Pastoralen Räumen Kaisersesch und Cochem-Zell wählen ihre Pfarrgemeinderäte. Nicht überall haben sich genügend Katholiken gefunden, um die vorhandenen Plätze zu füllen.
Lesezeit 3 Minuten
Am 8. und 9. November werden in allen Pfarreien in den beiden Pastoralen Räumen Kaisersesch und Cochem-Zell die Pfarrgemeinderäte neu gewählt. Insgesamt sind kreisweit 96 Pfarrgemeinderatssitze zu bestimmen, mehr als 120 Katholikinnen und Katholiken haben sich als Kandidierende zur Verfügung gestellt.