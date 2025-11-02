Pfarreien im Kreis Cochem-Zell Gemeinsam die Zukunft der Kirche gestalten Dieter Junker 02.11.2025, 12:00 Uhr

i Am 8. und 9. November sind Pfarrgemeinderatswahlen. Sie werden überall als Briefwahl durchgeführt, nur in der Pfarrei Blankenrath (im Bild die katholische Kirche in Blankenrath) gibt es eine Urnenwahl. Junker Dieter

Die Pfarreien in den Pastoralen Räumen Kaisersesch und Cochem-Zell wählen ihre Pfarrgemeinderäte. Nicht überall haben sich genügend Katholiken gefunden, um die vorhandenen Plätze zu füllen.

Am 8. und 9. November werden in allen Pfarreien in den beiden Pastoralen Räumen Kaisersesch und Cochem-Zell die Pfarrgemeinderäte neu gewählt. Insgesamt sind kreisweit 96 Pfarrgemeinderatssitze zu bestimmen, mehr als 120 Katholikinnen und Katholiken haben sich als Kandidierende zur Verfügung gestellt.







Artikel teilen

Artikel teilen