Zwei Jahre nach Versuch Geldautomat in Kaifenheim gesprengt 22.11.2024, 13:28 Uhr

i In Kaifenheim wurde in der Nacht zum Freitag ein Geldautomat gesprengt. Kevin Ruehle

Auf den Tag genau ist es zwei Jahre her, dass Unbekannte versuchten, einen Automaten in Kaifenheim zu sprengen. Diesmal waren sie erfolgreich, am Gebäude sind in der Nacht auf den Freitag erhebliche Schäden entstanden. Was bisher bekannt ist.

Ein Geldautomat der Raiffeisenbank Bank in Kaifenheim wurde in der Nacht zum Freitag gesprengt. Laut Polizei meldeten Zeugen, dass sie Knallgeräusche gehört hätten. Die Polizei wurde gegen 3.39 Uhr durch ein Sicherheitsunternehmen über eine Alarmauslösung in der Raiffeisenbank in Kaifenheim in Kenntnis gesetzt.

