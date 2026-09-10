Bernkastel-Kues
Gehört das Moselbad bald einem privaten Investor?
Das Moselbad in Bernkastel-Kues.
Das Moselbad in Bernkastel-Kues.
TV/Anna Zonker

Bislang war das Bernkastel-Kueser Schwimmbad mit Außen- und Innenbecken in öffentlicher Hand. Das könnte sich möglicherweise ändern.

Lesezeit 2 Minuten
Es ist nur ein kurzer Eintrag in der Tagesordnung der nächsten Sitzung des Verbandsgemeinderats Bernkastel-Kues am 16. September, 18 Uhr, in der Sporthalle in Maring-Noviand. Aber er lässt durchaus aufhorchen. Unter Punkt 3 geht es um die „Vorstellung von Investoren zur Übernahme/Privatisierung des Moselbads Bernkastel-Kues sowie anschließende Beratung und Beschlussfassung“.
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