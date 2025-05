Die Besucher der jüngsten Zeller Weinkulturnacht haben entschieden: Es gibt einen neuen Zeller Stadtwein, und der kommt vom Weingut Karlheinz Weis.

E in Riesling muss es sein, halbtrocken oder feinherb, und aus der Lage Schwarze-Katz muss er kommen. Das sind schon einmal die ersten Voraussetzungen, die Wein erfüllen muss, wenn er zum Zeller Stadtwein gekürt werden will. Welcher der insgesamt acht angestellten Weine „der Beste“ ist, konnten die Gäste jüngst bei der Weinkulturnacht im Zeller Rathaus bestimmen.

i Das Interesse an der Blindverkostung der angestellten Weine bei der Weinkulturnacht war groß. Ulrike Platten-Wirtz

„Da acht Weine für eine direkte Verkostung zu viele sind, hat die Stadt durch die Prüfungskommission der Landwirtschaftskammer nach den Regeln der Prüfkammer unabhängig die Weine verkosten und bewerten lassen“, erklärt Pia Leister-Dauns vom Stadtmarketing. Die vier ersten dieser Prüfung konnten dann von den Gästen bei der Weinkulturnacht verkostet und bewertet werden. „Insgesamt wurden 270 Stimmzettel ausgewertet“, so Leister-Dauns.

Das Interesse am Stadtwein sei in den vergangenen Jahren immer größer geworden, fügt die Marketingexpertin an. Obwohl die Weinkulturnacht in diesem Jahr etwas weniger Besucher hatte als im Vorjahr, haben genauso viele an der Abstimmung teilgenommen.

Nach Auswertung der Stimmzettel wurde das Ergebnis am vorigen Sonntag während einer kleinen Feier auf dem Zeller Marktplatz von den amtierenden Weinmajestäten verkündet. Der Feinherbe von Karlheinz Weis wird in diesem Jahr bei offiziellen Anlässen ausgeschenkt. Außerdem kann der gute Tropfen sowohl in der Weinlounge als auch beim Zeller Weinfest und natürlich beim Winzer selbst probiert werden.

„Der Stadtwein präsentiert Zell bei offiziellen Anlässen, Jubiläen und Veranstaltungen und steht zudem für das besondere Flair unserer Heimat“, so Leister-Dauns.

i Waren bei der offiziellen Verkündung des neuen Stadtweins dabei: Matthias Weis (von links), Marco Bremm, Weinkönigin Maja, Karlheinz Weis, Stephan Fischer, Stadtbürgermeister Hans-Peter Döpgen und Weinprinzessin Laura Pia Leister-Dauns

Für alle, die an der Blindverkostung im Rathaus teilgenommen und abgestimmt haben, ist auch interessant zu wissen: Die Probe mit der Nummer vier hat gewonnen. Den zweiten Platz sicherte sich Probe Nummer drei vom Weingut Stephan Fischer, gefolgt vom Wein mit der Nummer eins vom Weingut Franz-Josef Weis und der Probe zwei vom Weingut Bremm-Keltenhof, Lothar und Marco Bremm.

„Alle Weine waren auf einem so hohen Niveau, dass sie alle für den Stadtwein 2025 hätten infrage kommen können. Aber natürlich kann es nur einen Sieger geben“, so Leister-Dauns.