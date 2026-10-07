Erhöhtes Terrorrisiko
Geheimdienst warnt vor Gefahr für US-Stützpunkt
Der Eifeler US-Stützpunkt Spangdahlem soll laut Geheimdienstquellen im Visier von Terroristen stehen.
Der Eifeler US-Stützpunkt Spangdahlem soll laut Geheimdienstquellen im Visier von Terroristen stehen.
Harald Tittel/dpa

Der Eifelort Spangdahlem ist im Iran-Krieg eine wichtige Drehscheibe für das US-Militär. Nun warnt Israel vor einem erhöhten Risiko für den Stützpunkt. Hat das Konsequenzen?

Lesezeit 2 Minuten
Kampfflugzeuge der US-Airbase Spangdahlem sollen seit Beginn des Krieges gegen den Iran bereits mehrfach für mehrere Wochen in den Nahen Osten verlegt worden sein, um die US-Streitkräfte dort zu unterstützen. Zugleich hat sich der Verkehr auf dem Luftwaffenstützpunkt in der Eifel verändert: Seit Ende Februar landen und starten dort deutlich mehr Transportmaschinen des US-Militärs als üblich.
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