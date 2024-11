Angehende Mediziner lernten im Rahmen ihres Praktikums die Region kennen Gegen Ärztemangel: Drei Landkreise laden Medizinstudenten ein 15.10.2024, 06:00 Uhr

i Landrätin Anke Beilstein (links) nutzte die Famulatur, um sich mit den Studentinnen auszutauschen. Foto: Julia Müller Fotografiert hat Julia Müller.. Fotografiert hat Julia Müller.

Das Projektteam der Interkommunalen Zusammenarbeit, bestehend aus den Gesundheitsmanagern der Landkreise Bernkastel-Wittlich, Bitburg-Prüm, Cochem-Zell und Vulkaneifel führte erstmalig in Cochem und Bitburg gemeinsame Praktika durch. Das heißt: Die Studierenden lernen zum einen medizinische Einrichtungen, aber auch die Region im Allgemeinen kennen.

„Die Sicherung der medizinischen Versorgung in ländlichen Regionen ist eine der zentralen Herausforderungen unserer Zeit. Um auch zukünftig eine flächendeckende Gesundheitsversorgung in Cochem-Zell und Umgebung gewährleisten zu können, bedarf es engagierter Nachwuchsmedizinerinnen und -mediziner, die den Reiz und die Vorzüge des Landarztlebens kennen- und schätzen lernen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Kreisverwaltung.

