Fall im Rhein-Hunsrück-Kreis Geflügelhalter sind wegen Vogelgrippe in Sorge

Noch gilt die Stallpflicht für Geflügel im Landkreis Cochem-Zell nicht. Doch sollte sich das Virus ausbreiten, muss "aufgestallt" werden.

Die Vogelgrippe hat jetzt auch die Region erreicht. Nachdem in Niedersohren (Hunsrück) ein Kranich an dem Virus verendet ist, sind auch Geflügelhalter im Kreis Cochem-Zell in Habachtstellung.

In der Nähe von Niedersohren im Hunsrück wurde dieser Tage ein verendeter Kranich entdeckt. Das Tier ist an der Vogelgrippe gestorben. Nachdem bereits vorige Woche erste tote Tiere in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Niedersachsen und Thüringen entdeckt worden waren, scheint das Virus jetzt auch in Rheinland-Pfalz angekommen zu ein.







