Die Vogelgrippe hat jetzt auch die Region erreicht. Nachdem in Niedersohren (Hunsrück) ein Kranich an dem Virus verendet ist, sind auch Geflügelhalter im Kreis Cochem-Zell in Habachtstellung.
Lesezeit 4 Minuten
In der Nähe von Niedersohren im Hunsrück wurde dieser Tage ein verendeter Kranich entdeckt. Das Tier ist an der Vogelgrippe gestorben. Nachdem bereits vorige Woche erste tote Tiere in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Niedersachsen und Thüringen entdeckt worden waren, scheint das Virus jetzt auch in Rheinland-Pfalz angekommen zu ein.