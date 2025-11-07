Vogelgrippe in Cochem-Zell Geflügel darf auch weiterhin frei herumlaufen 07.11.2025, 13:40 Uhr

i Geflügel darf im Landkreis auch weiterhin frei herumlaufen. Die Verwaltung rät zwar zur Aufstallung, verpflichtend ist dies aber nicht. Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Bildfunk. picture alliance/dpa

Obwohl bei einem toten Kranich in Ulmen das Vogelgrippevirus nachgewiesen wurde, ordnet die Kreisverwaltung keine verbindliche Stallpflicht für Geflügel an. Das ist der Grund.

. Seit voriger Woche steht es fest: Die bundesweit grassierende Vogelgrippe ist auch im Landkreis Cochem-Zell angekommen. Den Beweis lieferte ein in Ulmen tot aufgefundener Kranich, bei dem das Friedrich-Loeffler-Institut, das Bundesforschungsinstitut auf der Ostseeinsel Riems, das Virus feststellte und damit den Ausbruch der Geflügelpest offiziell bestätigte.







