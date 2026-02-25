Großeinsatz bei Zeltingen Gefahr für Schleuse: Party-Boot treibt führungslos auf der Mosel Christiane Wolff 25.02.2026, 13:30 Uhr

i „Lagune“ treibt führungslos auf der Mosel: Einsatzkräfte befestigten das abgeschleppte Party-Boot in einem Hafen. Wasserschutzpolizei Trier/dpa

Ein gerissenes Tau löste am Wochenende eine stundenlange Schifffahrtssperre aus. Das fast 18 Meter lange Eventboot „Lagune“ trieb bei Hochwasser allein auf die Staustufe Zeltingen zu, bevor Feuerwehr und Polizei den Havaristen sichern konnten.

Weil er einen ungewöhnlichen, lauten Knall gehört hatte, meldete sich am Samstagabend gegen 17.50 Uhr ein Mann bei der Bernkasteler Polizei. Wenig später wurde ein Boot entdeckt, das offenbar führungslos auf der Mosel trieb. Ursprung des Knalls war offenbar ein gerissenes Tau, mit dem das Boot am Steg festgemacht war.







