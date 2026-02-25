Großeinsatz bei Zeltingen
Gefahr für Schleuse: Party-Boot treibt führungslos auf der Mosel
Das Boot „Lagune“ treibt führungslos auf der Mosel: Einsatzkräfte befestigten das abgeschleppte Party-Boot in einem Hafen.
„Lagune“ treibt führungslos auf der Mosel: Einsatzkräfte befestigten das abgeschleppte Party-Boot in einem Hafen.
Wasserschutzpolizei Trier/dpa

Ein gerissenes Tau löste am Wochenende eine stundenlange Schifffahrtssperre aus. Das fast 18 Meter lange Eventboot „Lagune“ trieb bei Hochwasser allein auf die Staustufe Zeltingen zu, bevor Feuerwehr und Polizei den Havaristen sichern konnten. 

Lesezeit 2 Minuten
Weil er einen ungewöhnlichen, lauten Knall gehört hatte, meldete sich am Samstagabend gegen 17.50 Uhr ein Mann bei der Bernkasteler Polizei. Wenig später wurde ein Boot entdeckt, das offenbar führungslos auf der Mosel trieb. Ursprung des Knalls war offenbar ein gerissenes Tau, mit dem das Boot am Steg festgemacht war.

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellBlaulicht

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren