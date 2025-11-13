Nach Fund in Hauroth Gefälschtes Kennzeichen: Seltener Einzelfall mit Folgen 13.11.2025, 14:00 Uhr

i Der 23-Jährige fuhr mit einem gefälschten Kennzeichen, auf das er eine Kopie einer Zulassungs- sowie TÜV-Plakette geklebt hatte. Julian Stratenschulte/dpa. picture alliance / dpa

Eigentlich rückte die Polizei nur zu einem Verkehrsunfall bei Hauroth aus. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass das Kennzeichen des Motorrades manipuliert worden war. Doch wie häufig kommt so was vor und welche Konsequenzen drohen dem Fahrer?

Die Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Cochem machten bei einem Verkehrsunfall bei Hauroth einen nicht alltäglichen Fund: ein gefälschtes Kennzeichen. Doch wie häufig machen die Beamten einen solchen Fund? Unsere Redaktion hat bei der Dienststelle in Cochem nachgefragt.







