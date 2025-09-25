Feuerwehreinsatz in der Nacht Gefährliche Gase in Weinkellerei in Zell ausgetreten 25.09.2025, 11:00 Uhr

In einer Weinkellerei in Zell-Barl ist es in der Nacht zu einem großen Einsatz gekommen.

In einer Weinkellerei in Zell-Barl sind in der Nacht zum Donnerstag gefährlich Gase ausgetreten. Die Feuerwehr wurde alarmiert.

In einer großen Weinkellerei in Zell-Barl ist es in der Nacht zum Donnerstag zum Austritt von gefährlichen Gasen gekommen. Die um 3.30 Uhr alarmierte Feuerwehr war mit 90 Kräften im Einsatz. Außerdem waren Rettungsdienst und Polizei vor Ort. Im Betriebsgebäude der Kellerei war eine Leitung, in der Salpetersäure zur Reinigung und Sterilisation der Abfüllanlagen transportiert wird, undicht, sodass die gefährlichen Gase ins Betriebsgebäude ...







