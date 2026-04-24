Traditionslokal mit Geschichte Gaststätte Noss in Cochem war früher nur ein Wohnhaus Ulrike Platten-Wirtz 24.04.2026, 11:00 Uhr

i Metzgermeister Siggi Schmitz zeigt ein Foto, auf dem das Haus abgebildet ist, bevor die Gaststätte eröffnet wurde Ulrike Platten-Wirtz

Die Gaststätte Noss an der Moselpromenade in Cochem gibt es schon seit rund 60 Jahren. Mit Amjad Naseer zog jüngst ein neuer Betreiber ein. Doch das Haus blickt auf eine lange Geschichte zurück.

An der Cochemer Moselpromenade, dort wo heute Tische und Stühle auf Gäste warten, befand sich vor rund 100 Jahren der Vorgarten des Wohnhauses der Metzgerfamilie Noss in Cochem. Siggi Schmitz, der heutige Inhaber der Metzgerei, erinnert sich: „Mein Schwiegervater, Hans Noss, hat in den 1960er-Jahren die untere Etage seines Wohnhauses, zu einem Ladenlokal umgebaut.







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