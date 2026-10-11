Wie bei Oma
Gastronom eröffnet „Morbacher Esszimmer“
Robby Mayer sitzt in seinem „Morbacher Esszimmer“, dessen Einrichtung er bewusst so ausgewählt hat.
Robby Mayer sitzt in seinem „Morbacher Esszimmer“, dessen Einrichtung er bewusst so ausgewählt hat.
Christoph Strouvelle

Der Morbacher Gastronom Robby Mayer hat eine neue Geschäftsidee entwickelt. Statt eines Speiselokals betreibt er jetzt eine Eventlocation.

Lesezeit 2 Minuten
Der Gastronom Robby Mayer ist in Morbach eine Institution. Vier verschiedene Lokale hat der gelernte Koch in der Sonnenstube des Hunsrücks bisher geführt, dazu für bekannte Musiker das Catering übernommen. Aufgrund seiner Liebe zur Musik, speziell zum Hardrock-Genre, engagiert er sich auf der Morbacher Kirmes als Betreiber einer Musikbühne und hat in der Vergangenheit auch schon in der Morbacher Baldenauhalle verschiedene Veranstaltungen ...
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellGastronomie

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren