Wie bei Oma Gastronom eröffnet „Morbacher Esszimmer“ Christoph Strouvelle 11.10.2026, 07:00 Uhr

i Robby Mayer sitzt in seinem „Morbacher Esszimmer“, dessen Einrichtung er bewusst so ausgewählt hat. Christoph Strouvelle

Der Morbacher Gastronom Robby Mayer hat eine neue Geschäftsidee entwickelt. Statt eines Speiselokals betreibt er jetzt eine Eventlocation.

Der Gastronom Robby Mayer ist in Morbach eine Institution. Vier verschiedene Lokale hat der gelernte Koch in der Sonnenstube des Hunsrücks bisher geführt, dazu für bekannte Musiker das Catering übernommen. Aufgrund seiner Liebe zur Musik, speziell zum Hardrock-Genre, engagiert er sich auf der Morbacher Kirmes als Betreiber einer Musikbühne und hat in der Vergangenheit auch schon in der Morbacher Baldenauhalle verschiedene Veranstaltungen ...







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