Drama in Brauheck Gashahn zugedreht: Wie es für die Bewohner weitergeht Ulrike Platten-Wirtz 12.12.2025, 09:55 Uhr

i In der Groenhoffstraße stehen einige der betroffenen Wohnblöcke. Ulrike Platten-Wirtz

Der Gashahn ist zu, die Heizung bleibt kalt: In Brauheck hat die evm Wohnhäusern die Gaszufuhr abgedreht, ohne dass die Bewohner etwas für den Zahlungsrückstand ihres Vermieters können. So ist jetzt die Lage.

Seit Monaten ist der Vermieter mehrerer Wohnungen im Cochemer Höhenstadtteil Brauheck mit Zahlungen gegenüber dem Energieversorger evm im Rückstand. Die evm hat den Mietern daraufhin in einem Schreiben angekündigt, die Gaszufuhr zu stoppen. Diese Androhung wurde am Mittwoch in die Tat umgesetzt.







