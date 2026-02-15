Tolles Programm Gamlener Kappensitzung begeistert die Zuschauer 15.02.2026, 18:00 Uhr

Die Gamlener Narren haben einen Abend mit tollem Programm hingelegt, der Lust auf mehr macht und der närrischen Jahreszeit alle Ehre gab.

Wenn in Gamlen die Bühne bebt, die Musik erklingt und das Publikum von der ersten Minute an klatscht, schunkelt und lacht, dann ist klar: Die Kappensitzung ist in vollem Gange. In diesem Jahr stand die Traditionsveranstaltung ganz im Zeichen von frischem Schwung, närrischer Leidenschaft und grandioser Unterhaltung.







