VG-Rat für Einführung
Gästeticket soll Touristen im Ulmener Umland nützen 
Ulmen mit seiner Burg und den Maaren ist ein beliebtes Urlaubsziel. Die VG will nun einen Gästebeitrag einführen.
Ulmen mit seiner Burg und den Maaren ist ein beliebtes Urlaubsziel. Die VG will nun einen Gästebeitrag einführen.
Junker Dieter

In den Verbandsgemeinden Daun oder Wittlich-Land profitieren Gäste längst von den Vorteilen einer Gästekarte, wenn sie die vielen Vorzüge der Vulkaneifel genießen. In Ulmen ist das anders. Doch das soll sich ändern.

Lesezeit 2 Minuten
In der Verbandsgemeinde Ulmen werden im kommenden Jahr ein flächendeckender Gästebeitrag sowie ein Gästeticket eingeführt, das unter anderem auch zur kostenfreien Nutzung des ÖPNV berechtigen wird. Einen entsprechenden Grundsatzbeschluss fasste der Verbandsgemeinderat einstimmig.

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