Gemeinsam die Region stärken Gästeführer von Eifel, Mosel, Hunsrück vereinen sich Ulrike Platten-Wirtz 14.04.2026, 13:48 Uhr

i Die Vorsitzenden des Gästeführervereins Mosel-Hunsrück-Eifel sind Walter Quadt und Bianca Granzow. Ulrike Platten-Wirtz

Die Zahl der Touristen in der Region steigt stetig an. Um neue Aufgaben abseits des Mainstreams zu erarbeiten, haben sich Gästeführer aus Hunsrück, Mosel und Eifel zu einem Verein zusammengeschlossen.

Immer mehr Gäste besuchen die Region. Die Reichsburg Cochem verzeichnete im vergangenen Jahr einen Besucherrekord mit rund 285.000 Gästen, in Cochem legten rund 1000 Hotelschiffe im Hafen an. Doch nicht nur an der Mosel steigt die Zahl der Touristen. Rheinland-Pfalz verzeichnete im vorigen Jahr ein Mehr an Gästen von rund 4,8 Prozent.







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