Zwillinge regieren Moseldorf
Fürs Bilderbuch: So bunt war das Weinfest in Bremm
Das neue weinroyale Dreigestirn am Fuße des Calmonts mit Regentin Elisa und den beiden Prinzessinnen Nele (li.) und Lina.
Das neue weinroyale Dreigestirn am Fuße des Calmonts mit Regentin Elisa und den beiden Prinzessinnen Nele (li.) und Lina.
Thomas Esser

Die Zwillingsschwestern Elisa und Nele Reiz repräsentieren zusammen mit Lina Theisen seit dem Wochenende als Weinmajestäten das Moseldorf Bremm. Die Krönungsfeierlichkeiten lieferten viele schöne Bilder - eine Auswahl gibt es hier.

Beim Weinfest am Fuße des Calmonts hat Bremm sein neues weinroyales Dreigestirn gekrönt. Elisa Reiz übernimmt für drei Jahre das Amt der Weinkönigin – unterstützt wird sie von ihrer Zwillingsschwester Nele und Lina Theisen als Weinprinzessinnen.Bei dem traditionsreichen Fest boten die Veranstalter am Calmont über mehrere Tage hinweg ein abwechslungsreiches Programm, in dessen Mittelpunkt neben einem ausführlichen Wein- und Sekt- ebenso ein ...
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