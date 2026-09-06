Unter anderem mit einer Feuerwehrolympiade hat die Jugendwehr in Bruttig-Fankel das 50. Jahr ihrer Gründung gefeiert. Wer alles dabei war und wie die Jugendwehr heute aufgestellt ist, hat unser Reporter beim Fest erfahren.
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Im Rahmen des diesjährigen Spritzenhausfestes stand bei den Feuerwehrleuten in Bruttig-Fankel ein rundes Jubiläum ins Haus: Die örtliche Jugendfeuerwehr feierte ihr 50. Gründungsfest mit einem kurzweiligen Unterhaltungsprogramm für junge und jung gebliebene Gäste.