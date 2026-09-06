Jubiläum in Bruttig-Fankel
Für immer jung: Jugendwehr feiert ihren 50.
Gaudi beim Übungslöschen mit dem Betätigen einer Handpumpe und dem Einsatz eines kleinen Strahlrohrs.
Gaudi beim Übungslöschen mit dem Betätigen einer Handpumpe und dem Einsatz eines kleinen Strahlrohrs.
Thomas Esser

Unter anderem mit einer Feuerwehrolympiade hat die Jugendwehr in Bruttig-Fankel das 50. Jahr ihrer Gründung gefeiert. Wer alles dabei war und wie die Jugendwehr heute aufgestellt ist, hat unser Reporter beim Fest erfahren. 

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Im Rahmen des diesjährigen Spritzenhausfestes stand bei den Feuerwehrleuten in Bruttig-Fankel ein rundes Jubiläum ins Haus: Die örtliche Jugendfeuerwehr feierte ihr 50. Gründungsfest mit einem kurzweiligen Unterhaltungsprogramm für junge und jung gebliebene Gäste.
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