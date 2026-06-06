Seit der Schließung des Zeller Krankenhauses treibt viele Menschen eine Frage um: Warum fließen Millionen Euro in Infrastrukturprojekte, aber nicht in eine neue Klinik? Eine verständliche Frage – mit komplizierter Antwort. Birgit Pielen kommentiert.
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Wer derzeit in Zell über die geplanten Millioneninvestitionen der Stadt spricht, hört oft denselben Satz: „Für einen Moselpark, eine Fußgängerbrücke oder ein Museum ist Geld da – aber das Krankenhaus musste schließen.“ Für viele Bürger ist das schwer nachvollziehbar.