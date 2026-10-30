David Simon und Brian Beals
Für den Ironman auf Hawaii schwitzt auch sein Kumpel
David Simon und Brian Beals auf Hawaii: Während der Triathlet beim sportlichen Großereignis kämpfte, informierte sein Freund als
David Simon und Brian Beals auf Hawaii: Während der Triathlet beim sportlichen Großereignis kämpfte, informierte sein Freund als „Medienchef“ die vielen Unterstützer im Kreis Cochem-Zell.
Chiara Freimuth

Damit ein Einzelsportler Großes erreicht, braucht es das ganze Umfeld: Familie, Partner, Freunde. Brian Beals unterstützte seinen Kumpel David Simon aus Büchel auf Hawaii. Das Resultat: ein Ironman-Titel und ein Meer aus Freudentränen.

Lesezeit 6 Minuten
Wenn im Landkreis Cochem-Zell mitten in einer Oktobernacht die Smartphones glühen und Hunderte Sportbegeisterte gebannt den Livetracker nach der Startnummer 1056 durchsuchen, dann geht es um ein sportliches Großereignis: David Simon beim Ironman Hawaii.
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