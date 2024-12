Bäckerei Fuhrmann schließt Für Cochemer Traditionsbäcker ist es Zeit zu gehen 19.12.2024, 16:00 Uhr

i Birgit und Gregor Fuhrmann verabschieden sich am 21. Dezember in den Ruhestand. Das Café und die Backstube in der Ellerer Straße in Cochem hat das Ehepaar über 30 Jahre lang zusammen geführt. Kevin Ruehle

Gregor Fuhrmann heizt am 21. Dezember zum letzten Mal die Öfen seiner Cochemer Backstube an. Damit schließt eine der letzten handwerklichen Bäckereien der Region. Wehmut oder Vorfreude: Wie er und seine Frau Birgit dem Ruhestand entgegenblicken.

Fast 50 Jahre lang ist Gregor Fuhrmann Bäcker in Cochem. Als 15-Jähriger hatte er seine Konditorausbildung begonnen: „Meine Lehre fing ich 1975 im Café Fuhrmann in Cochem an. Das war aber nicht das Café meiner Eltern“, erzählt der 64-Jährige. Diese hätten ihr Café in der Ellerer Straße erst 1980 eröffnet.

