Mit dem Sommer laufen die Feste aus? Von wegen. Cochem-Zell legt im September noch mal so richtig nach. Diese fünf Events sind echte Highlights.

Der Sommer neigt sich dem Ende zu und der Herbst steht an: In Cochem-Zell ist das ein Anlass, um noch einmal ausgiebig zu feiern. Hier sind fünf Top-Events für den September:

1 River & Wine in Valwig. Valwig feiert am Wochenende des 6. und 7. Septembers die Schönheit der Mosel: Beim Weinfest, das unter dem Namen River & Wine läuft, sollen die regionalen Weine der Flusslandschaft im Fokus stehen. Dafür sorgt der Bacchus gemeinsam mit den Weinmajestäten, die die Moselregion repräsentieren. Das Ufer der Mosel verwandelt sich derweil in eine bunte Szenerie aus Weinbergen, Musik und festlicher Atmosphäre.

2Sehler Quetschefest. Sie ist klein und rot: Die Quetsche, also Zwetschge beziehungsweise Pflaume, wird in Cochem-Sehl mit einem eigenen Fest geehrt, und zwar am Wochenende des 12. bis 14. Septembers. Die Frucht kann nämlich mehr als nur klein sein, und das zeigen Produkte wie Quetschekuchen oder Liköre. Kinderprogramm und Musikbands bringen Unterhaltung, am Sonntagnachmittag gibt es einen Festumzug. Hier nehmen die Tanzgruppen aus Cochem, die Bürgerwehr, die Cochemer Mägde und Römer*innen und Gruppen aus befreundeten Gemeinden, wie auch die Weinmajestäten, teil.

3Herbstfest Bullay. Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da – und bringt uns das beliebte Herbstfest in Bullay. Das Weinfest lockt in diesem Jahr von Freitag, 12. September, bis Montag, 15. September wieder mit Geschmack, Show und einem großen Feuerwerk. Mehr als 200 Helfer bringen das Fest auf die Beine, das schon oft internationale Gäste nach Bullay brachte. In diesem Jahr spielen nach dem Festumzug am Samstag niederländische Musikkapellen. Montags bekommt der Moselort zum Abschluss auch noch Besuch vom Ballermann: Mickie Krause hat einen Auftritt unter dem Motto „Bullay feiert“.

4Erntemarkt des Moselweinbergpfirsichs in Cochem. Eine weitere Frucht, mit der die Mosel glänzen kann, ist der Moselweinbergpfirsisch: Darum wird vom 20. und 21. September auch der Erntemarkt in Cochem gefeiert, der Metropole des Weinbergpfirsischs. Wer schon immer das Aroma der Pfirsische, die direkt auf den Weinbergterrassen wachsen, erleben wollte, ist bei diesem Fest richtig. Hier bekommt man Einblicke in den nachhaltigen Anbau, kann die Sommerfrüchte kosten und sich mit Spezialitäten wie Pfirsischwein, Likör oder anderen Delikatessen für Zuhause versorgen.

Scheunenfest in Ulmen. Alte Handwerkstraditionen existieren nicht mehr? Das Ulmener Scheunenfest am Sonntag, 21. September, zeigt etwas anderes, denn hier werden diese wieder lebendig. Hier können die Besucher Kunsthandwerk live erleben, wie beispielsweise Drechselarbeiten oder Münzsägerei. Außerdem gibt es eine Rassegeflügelschau, bei der außergewöhnliche Tiere bestaunt werden können, regionale Produkte, die verkauft werden, und Kinderanimation, damit auch die Jüngsten etwas zum Staunen haben. Neben dem Kunst- und Handwerkermarkt gibt es in der Stadt noch einiges mehr zu entdecken, denn es ist verkaufsoffener Sonntag, von 11 bis 18 Uhr.